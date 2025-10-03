El truco maestro del diseñador leonés que arrasa en YouTube para reformar una cocina estrecha de 5 metros

Vista frontal de la cocina reformada por el estudio de Daniel Colino, con materiales como madera y blanco perla y una división en cristal que conecta con el salón.Getty Images

Publicado por Patricia de la Torre Creado: Actualizado:

Cuando el espacio impone limitaciones, el diseño puede convertirlas en virtud. Esa es la premisa que guía esta intervención en una cocina de 4,97 metros de largo por menos de 2 metros de ancho, semiabierta al salón, con exigencias claras: integrar una zona de lavandería, ganar almacenamiento y mantener una estética limpia y coherente con el resto de la vivienda. El resultado es una lección de cómo pensar la cocina desde dentro hacia afuera.

Daniel Colino, diseñador leonés y creador del canal Cocinas CJR, con más de 200.000 suscriptores en YouTube y quien en 2023 ejerció como ayudante técnico en la Cultural Leonesa, firma este proyecto.

Un frente, una oportunidad: diseño para cocinas largas y estrechas

El punto de partida fue un único frente disponible y una geometría irregular. «El reto era que era solamente un frente, entonces necesitábamos que al verse desde el salón tuviera una cierta amplitud», explica Colino. La clave: apostar por materiales nobles, estructuras inteligentes y una lógica de aprovechamiento extremo sin renunciar al estilo.

El espacio disponible (solo 1,98 m de ancho) no impidió jugar con volúmenes. La profundidad de los módulos se amplió hasta los 74 cm para incluir una torre de lavandería con lavadora y secadora. «En una cocina unida al salón, estrecha pero larga, hemos conseguido sacar este espacio para lo que es una mini lavandería».

Materiales que amplifican el espacio y visten por dentro y por fuera

El blanco perla seda protagoniza los módulos de base, combinado con madera de roble natural en la parte superior. Una elección técnica y estética: «La veta en horizontal traspasándose de uno a otro le da un realismo tremendo a este tipo de maderas».

Además, el acabado se extiende también al interior de los muebles. «Poder instalar la misma madera, el mismo acabado en el interior tiene muchas ventajas... cuando estás en la mesa o en el sofá, sí se ve».

La encimera, un Dekton Ensoña de 2 cm, suma un patrón terroso que armoniza con los frentes. Se evitó el uso de azulejos para crear una superficie continua, sin juntas, fácil de limpiar y estéticamente sobria.

Una barra que multiplica usos y una distribución que sorprende

Al fondo, una barra de 1,70 m por 40 cm mira al salón y actúa como zona de apoyo multifunción: «Esto es por si desayunas solo, cenas o comes solo, o si te apetece trabajar aquí un poco con el ordenador, mirar un poco el móvil, tomarte un café...».

En esa misma lógica de uso real, los cajones interiores, el cubertero con fondo de grafeno y divisiones en fresno olivo, y las gavetas con extracción total transforman el día a día de la cocina. «Este es nuestro acabado estándar. De peor no tiene nada».

La misma cocina, otro estilo: cómo cambiar sin rehacer

Uno de los momentos más reveladores del proyecto es la presentación de una versión alternativa con cambios cromáticos. «Hemos cambiado el blanco perla por una nueva colección… Quadro Nature… y la parte superior con un nuevo verde, el verde jade».

El diseño estructural se mantiene, pero el carácter visual es otro. También cambian el tipo de encimera (laminado efecto mármol) y los electrodomésticos (color negro), lo que demuestra que un mismo esqueleto puede alojar múltiples personalidades.

Medidas, detalles, soluciones: el diseño está en los milímetros

El diseñador dedica parte del vídeo a enumerar cada módulo con sus dimensiones. «Empieza con una primera torre de ancho 75 centímetros… tres módulos altos de 90… y la torre de horno y micro que mide 60…».

La cristalera divisoria, también milimetrada, mide 3,45 m, con una apertura útil de más de un metro para permitir fluidez entre salón y cocina. La guía va en la parte superior sin riel inferior para evitar acumulación de suciedad. «Es un recoge porquería».