Ed Williams, actor de la serie 'Escuadrón de policía', muere a los 98 años

Ed Williams, el actor estadounidense que interpretó al científico Ted Olson en la serie de televisión 'Escuadrón de policía' y en las películas originales de 'Agárralo como puedas', falleció a los 98 años.

Stephanie Williams, nieta del actor, confirmó su fallecimiento al medio especializado The Hollywood Reporter y precisó que ocurrió el 2 de octubre.

Nacido en San José, en California, en 1926, Williams sirvió a la marina de Estados Unidos antes de mudarse a Hollywood con su esposa, Nancy, en 1955.

Williams comenzó su trabajo como actor en teatro e hizo un parón en su carrera para enseñar radiodifusión en una escuela de Los Ángeles.

En la década de 1960, volvió a trabajar como intérprete pero no fue hasta 1982 que consiguió su papel más conocido como el científico Ted Olson en 'Escuadrón de policía', una serie de televisión de comedia que satirizaba los dramas policiales.

Además de su interpretación como Olson, Williams interpretó en varias ocasiones a reverendos, uno de los más recordados es el de la película 'El padre de la bovia' (1991), protagonizada por Steve Martin y Diane Keaton.

El actor protagonizó un capítulo de 'Loco de remate', y apareció en proyectos como 'Ratboy' (1986), 'El tramposo, el contable y el millón' (1992) y 'Carnosaurios' (1993), siendo 'Hollywood Radio Players' (2022-2023) el último.