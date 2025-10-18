Las fotos de la boda de la hija de Antonio Banderas y Melanie Griffith que revoluciona Valladolid

Publicado por Agencias Creado: Actualizado:

La boda de Stella del Carmen Banderas -hija de Antonio Banderas y Melanie Griffith- y Alex Gruszynski se celebrará este sábado en la Abadía Retuerta LeDomaine, un antiguo monasterio del siglo XII reconvertido en prestigioso hotel de lujo ubicado en Sardón de Duero (Valladolid), donde pasar la noche sale como mínimo a 687 euros.

El evento reunirá a más de 200 invitados entre familiares, amigos y varias figuras vinculadas al cine internacional. Entre ellos, la madre de la novia, Melanie Griffith; la abuela materna, la actriz Tippi Hedren; el actor Don Johnson; y Dakota Johnson. También estarán presentes nombres del entorno más cercano, como Grace Johnson, la hermana de crianza que Stella considera una hermana más; la hermana del novio, Adaline Gruszynski, y la influencer Colette Lathan, amiga de la novia desde la escuela. En medio del hermetismo familiar también han circulado varios rumores, entre ellos la posible presencia de Chris Martin, vocalista de Coldplay, dado que mantuvo una relación intermitente con Dakota Johnson.

El programa del día, diseñado con un marcado carácter privado, incluye un cóctel en los jardines de la abadía, una comida de gala y, como cierre, una fiesta con barra libre y actuaciones en directo. Para la organización del evento se ha reforzado notablemente la logística, ya que se han contratado más de 150 extras (entre camareros, chóferes y personal de apoyo) y se ha previsto un dispositivo de seguridad para limitar el acceso por tierra y aire.

El hotel estará reservado para los invitados de ambas familias durante cinco días (cuatro noches), por lo que la presencia de medios y público será prácticamente imposible durante estas fechas.

Las tres llaves Michelin La elección del escenario no es casual: Abadía Retuerta LeDomaine, enclavada en la conocida 'Milla de Oro' de Valladolid, es uno de los hoteles más prestigiosos de España. De hecho, es uno de los cinco del país que ha renovado recientemente un reconocimiento de prestigio: las tres llaves Michelin, la máxima categoría de la Guía para establecimientos hoteleros.