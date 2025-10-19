Jesús Calleja comparte un cariñoso vídeo junto a sus padres, de 84 y 94 años

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El creador de contenido y presentador leonés, Jesús Calleja, ha cautivado a sus seguidores al publicar durante la tarde de este domingo un vídeo junto a varios miembros de su familia, alrededor de la mesa.

Calleja está haciendo la maleta y explica que se va un mes fuera de España. El leonés muestra a su madre, riéndose, y bromea con que si le ha dado "un poco de vinín". Además, también aparece su padre, que le dice a su mujer "qué guapa eres".

La madre de Calleja tiene 84 años, y su padre, 94, tal y como ha mencionado él mismo en el vídeo.

Además, en la descripción de su publicación ha manifestado que "la familia mola, reír es lo que más nos gusta, los cotilleos familiares son imprescindibles y que, por fin, llueve en León".