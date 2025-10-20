La Oreja de Van Gogh anuncia 7 nuevos conciertos tras agotar entradas en varias ciudades

Publicado por Agencias Creado: Actualizado:

La Oreja de Van Gogh ha añadido siete nuevas fechas a su próxima gira, con Amaia Montero de regreso al grupo, tras haber agotado en una hora las entradas para los conciertos de Barakaldo, San Sebastián, Zaragoza, Pamplona, Valencia, Barcelona y Madrid.

Las entradas han salido a la venta a las 16:00 horas en lugar de a las 12:00 debido a los problemas derivados de la caída de los servicios web de Amazon y en una hora se han agotado en algunas de las plazas anunciadas, al venderse más de 100.000 entradas.

Por este motivo, el grupo ha publicado en su página web seis nuevas fechas: el 10 de mayo de 2026 en Barakaldo; el 31 de mayo un tercer concierto en Madrid; el 1 de agosto el segundo recital en San Sebastián; el 5 de septiembre, nuevo recital en Valencia; el 10 de octubre repiten en Zaragoza; el 7 de noviembre en Barcelona y el 21 de noviembre nueva cita en Pamplona.

Son seis ciudades por las que ya pasaba la gira, pero en las que repetirán concierto al haberse agotado las entradas puestas a la venta hoy.

La gira 'Tantas cosas que contar' significa la reunión del grupo con su vocalista original, Amaia Montero, tras la marcha de Leire Martínez, aunque en ella no participará Pablo Benegas.