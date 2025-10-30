Manolo García: "A la gente le llegan dos euros y vivir le cuesta cuatro"

Publicado por Agencias Creado: Actualizado:

El músico catalán Manolo García regresa al panorama discográfico con su décimo álbum 'Drapaires Poligoneros', un nuevo proyecto que llega este viernes y que busca definir en qué se ha convertido el ser humano en un mundo saturado de estímulos y consumo, cuya vorágine está alterando la paz interior del artista.

"Me siento un poco como un trapero poligonero, pero realmente todos lo somos un poco", ha remarcado García en una entrevista concedida a EFE, quien describe este concepto como esa dinámica de consumismo y transacción comercial que está instalada desde hace décadas en nuestras vidas, y que solo consigue alejarnos de un "entorno puro y limpio" donde encontrar nuestro "yo interior".

"Noto que mi yo interior está más alterado, que no encuentra lugar para vivir. Y para vivir no necesitas un reloj de oro ni un coche de alta gama, necesitas llevarte bien contigo mismo, estar en paz, estar en un entorno donde sepas que la gente que está a tu alrededor te ayuda", ha defendido el cantante.

En una atmósfera de bajos, baterías y guitarras eléctricas, Manolo García presenta de nuevo su característica personalidad literaria a través de la poesía, con letras que hablan de encontrar la voz interior frente a un mundo de ritmo frenético, pero también de la soledad, la esperanza, las separaciones de pareja o las diferencias que existen entre hombres y mujeres.

El que fuera cantante del dúo mítico 'El Último de la Fila', reconoce que no es feliz en este espiral de estímulos tecnológicos y que envidia la vida que tenían sus abuelos, en la que "se viajaba poco, la gente se sonreía e incluso se conocía con la gente de su mismo pueblo". "Yo hubiese sido más feliz si hubiese sido mi abuelo", confiesa entre risas García.

"¿Cómo alguien puede ser feliz o pretender estar en paz si está todo el día pendiente del móvil, los coches, semáforos, mensajes?", se cuestiona el músico catalán, quien explica que en este álbum no se dedica a "denostar" este mundo, pero que decide explicarlo tal y como lo observa.

El cantante define la poesía, que siempre le ha acompañado en las letras de sus canciones y libros, como aquello que no existe, pero que ayuda a mucha gente a "desentrañar" ese misterio y que todo tenga sentido.

Para él, la poesía es una forma de entender el mundo, un lugar cada vez más complicado por cuestiones como la subida de los precios y la distribución de los impuestos, según comenta.

"Todo el mundo tiene que ayudar en el esfuerzo común para que no haya angustia. Estamos estrangulados. A la gente le llegan dos (euros) y vivir vale cuatro. Algo está fallando, son matemáticas", apostilla con decepción.

Manolo García, que empieza este próximo domingo en Cáceres la gira de 'Drapaires Poligoneros' y que seguirá por 15 teatros más de distintas ciudades de España hasta enero, reconoce que ha tenido la "suerte" de seguir desarrollando una de sus pasiones: hacer música.

"He tenido la suerte de desarrollar una de mis pasiones y convertirla en mi 'modus operandi', haciendo canciones, cantando, componiendo, haciendo carretera y conciertos en directo", asegura García, quien admite que siempre ha ido con cautela, ya que, en sus palabras, "no tengo necesidad de estar siempre en la cresta de la ola".

Durante la gira del disco, tocará las nuevas canciones, recuperará su primer trabajo en solitario, 'Arena en los bolsillos' (1998), y hará un repaso por algunos de sus éxitos más celebrados.

Una temporada a la que le seguirá el retorno de 'El Último de la Fila', que empezará en la primavera de 2026 y reunirá de nuevo a Manolo García con su veterano compañero, Quimi Portet, para interpretar todos aquellos temas que les convirtieron en memorables de los años 80 y 90.