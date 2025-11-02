Nicki Nicole reaparece tras la ruptura con Lamine Yamal

Publicado por Agencias Creado: Actualizado:

Después de que Lamine Yamal haya confirmado su ruptura con Nicki Nicole, la cantante ha reaparecido subiéndose al escenario junto a su amiga y también cantante, Tini. Lo ha hecho para interpretar el tema 'Blackout', que sacaron con Emilia Mermes y que superó los 115 millones de reproducciones en Spotify. Nicki y Tini bailaron juntas mientras el público de Buenos Aires coreaba la canción. La ex de Lamine apareció con un conjunto rojo ajustado mientras que su amiga lo hizo con un bikini. Nicole ha llenado sus stories con el sensual baile con su amiga mientras que Lamine ha desaparecido de sus posts.