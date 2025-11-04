Parada la lía en MasterChef Celebrity 10 y Torito se rompe: «Tengo una enfermedad crónica»
Una discusión inesperada desbordó las cocinas de MasterChef Celebrity 10 cuando Parada lanzó una frase que Torito vivió como una herida directa a su salud y su dignidad
Anoche la tensión estalló en el plató de MasterChef Celebrity 10 cuando, en plena prueba por equipos, José Manuel Parada soltó: «Bueno, pues tienes que ir al médico a que vuelvas a tener el tipazo que tenías cuando yo te conocí». Lo que parecía una broma inofensiva acabó desencadenando una reacción emocional tan inesperada como intensa.
El comentario de Parada que desató la tormenta en MasterChef Celebrity 10
Durante una de las pruebas más exigentes del concurso, el equipo de Torito enfrentaba presión máxima. Fue en ese contexto cuando Parada lanzó el comentario que muchos interpretaron como una burla. Torito, visiblemente afectado, respondió con una revelación inesperada: «Yo tengo una enfermedad crónica… Me cambiaron el medicamento y, a raíz de ahí, empecé a engordar, ¿vale? Ya lo tienes, lo que querías».
Pero el momento más revelador llegó cuando verbalizó su límite: «Tengo claro que no tengo problemas de hablar de mi físico, de mi gordura. Puedo hacer broma con él, pero no desde el punto de la maldad». Y añadió: «He visto una cierta maldad comparada que es buena persona, pero que me ha descuadrado totalmente».
La conversación escaló cuando Torito explicó por qué evitaba coincidir con Parada en equipo: «No quería ir contigo porque sé que eres insoportable cuando estás mal». Y añadió con dolor: «Por eso no quería ir contigo, porque eres súper ácido».
Una tensión que trasciende el concurso
Parada, aunque sorprendido, continuó el intercambio intentando justificar su tono: «¿En qué tono lo ha dicho?», preguntó al recordar que Mariló también había sido crítica en el pasado. Pero para entonces, el daño ya estaba hecho. Torito, con voz rota, pidió dejar el tema: «No quiero cocinar con él. He sacado un tema que no quería sacar».
Ese momento cambió el tono del programa. Torito dejó claro su límite: «Puedo hacer broma con mi gordura, pero no desde el punto de la maldad. Y he visto una cierta maldad comparada que es buena persona, pero que me ha descuadrado totalmente».
El conflicto entre Parada y Torito no fue solo un roce pasajero. Fue un recordatorio del peso emocional que llevan los concursantes. Entre fogones y recetas, se cruzan historias personales, complejos y heridas.
Parada, gallego de nacimiento pero criado en Ponferrada, ha sido una figura mediática con una fuerte impronta personal. Su carácter directo y sin filtros, que tantas veces le funcionó en televisión, se topó con la sensibilidad de un compañero herido.
Más tarde, ya con las emociones más templadas, Parada dejó claro cómo se sentía tras el incidente y anticipó su temor al juicio mediático: «Voy ahora a pasar en MasterChef por ser una persona conflictiva. Yo no he venido aquí a hacer enemigos ni a meterme en sus vidas, ni he contado intimidades de nadie. Y no será porque no las sepa, que las sé».