Rebelión en el concurso 'Miss Universo' porque el director llamó "tonta" a la representante de México

Fátima Bosch, representante de México en el certamen de Miss Universo 2025, se ha convertido en el centro de una controversia internacional tras denunciar públicamente haber sido insultada y maltratada por el empresario y director de Miss Universo Tailandia, Nawat Itsaragrisil, durante las actividades previas a la final.

El incidente, que se ha vuelto viral en redes sociales, ocurrió cuando Itsaragrisil confrontó a Miss México acusándola de no promocionar adecuadamente el país sede del concurso en sus plataformas sociales. La tensión escaló cuando, en medio de la discusión, el directivo supuestamente la llamó "tonta" y la mandó a callar,. ordenando a seguridad que la retirara del recinto.

Visiblimenta afectada pero con una firmeza que ha sido aplaudida, Fátimas Bosch ofreció declaraciones a la prensa al salir del evento, rechazando las acusaciones y denunciando la falta de respeto.

"Amo a Tailandia y amo a su gente pero lo que pasó dentro fue inaceptable. Me llamó tonta porque tiene problemas con la organización en México. No se me hace justo, me gritó y me mandó callar", declaró Bosch. "El mundo tiene que ver esto porque somos mujeres empoderadas y esta es una plataforma para usar nuestra voz. Yo no soy una muñeca para estarla maquillando, peinando y cambiándole de ropa. Y yo vine aquí a ser una voz para todas las mujeres y niñas que luchan por causas".

La reacción más impactante fue la de Victoria Kjær Theilvig, la actual Miss Universo (2024), quien, en un acto de solidaridad, abandonó el acto en el momento del altercado.

"Esto es acerca de los derechos de la mujer. Lo siento mucho. Necesitamos hacer algo mucho más grande... Destrozar a otra chica es irrespetuoso y no es nada que yo como persona pueda apoyar. Por eso me voy", sentenció Kjær.

Miss Irak y otras concursantes también se levantaron y salieron del salón junto a la representante mexicana, un hecho que ha sido calificado como un momento de "sororidad" histórica en el concurso.

Fátima Bosch Fernández, originaria de Santiago de Teapa, Tabasco, se coronó como Miss Universo México 2025 en septiembre. Con 24 años, la modelo y diseñadora de indumentaria ha destacado por su historia de superación al compartir que en su infancia batalló con dislexia, TDAH e hiperactividad, y fue víctima de bullying.

A pesar de la polémica, Miss México ha reafirmado su compromiso con el certamen, que se celebrará el 21 de noviembre en Tailandia, señalando que no dejará que el incidente la desvíe de su propósito.

El incidente ha generado un gran debate sobre el trato a las participantes y el rol de empoderamiento que busca proyectar el concurso Miss Universo.