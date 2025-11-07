Diario de León

Rosalía revoluciona la alfombra roja a su llegada al Roig Arena en València: las fotos

Con unas gafas gigantes con brillantes y vestida con un dos piezas compuesto por un 'croptop' con plumas y una falda negra

EFE

La artista catalana Rosalía ha revolucionado este viernes la alfombra roja de Los40 Music Awards Santander 2025, que se ha paralizado a su llegada, el mismo día que estrena su cuarto álbum, ‘Lux’.

Rosalía ha llegado al pabellón multiusos Roig Arena, que acoge la gala, con unas gafas gigantes con brillantes y vestida con un dos piezas compuesto por un 'croptop' con plumas y una falda negra.

Toda la prensa se ha concentrado para escuchar a la cantante, que se ha mostrado muy contenta de estar en València para presentar su disco.

"Me ha sorprendido mucho, la gente tenía muchas ganas y me ha hecho mucha ilusión que la gente lo haya recibido así", ha dicho la artista.

La alfombra roja ha recibido la llegada de los invitados a la gala, y artistas como los integrantes del grupo Bombai y Nil Moliner han alabado el disco de Rosalía, que, según dicen, "pasará a la historia" y han valorado estar en València porque supone "devolver alegría" a una tierra que ha sufrido tanto este año

EFE

Rosalía en la alfombra roja

