La parada de Parada cuando va a León no falla: el dulce secreto de Ponferrada que va más allá del polvorón

Publicado por Patricia de la Torre Creado: Actualizado:

Desde niño, José Manuel Parada no ha concebido una Navidad sin su paso por Ponferrada, sin sentarse a la mesa con su familia, y sin un dulce muy concreto: los pasteles de la legendaria Confitería Pili. Lo dice sin rodeos: «Desde muy niño jamás he pasado una Navidad en Ponferrada con la familia sin disfrutar de los maravillosos pasteles de Confiteria Pili.» Y aunque no los menciona con nombre propio, todo apunta a que el más emblemático de todos es la Bomba de la Pili, un pastel icónico en la ciudad que simboliza mucho más que un simple antojo navideño.

José Manuel Parada y su vínculo con Ponferrada

Aunque nacido en Galicia, Parada vivió parte de su juventud en Ponferrada, y desde entonces ha mantenido una conexión emocional con El Bierzo. Como ese viaje anual a la Confitería Pili, una institución del sabor desde 1951, que ha endulzado generaciones de bercianos con creaciones artesanales, entre las que brilla con luz propia su famosa "bomba".

La bomba más dulce del Bierzo

La llamada Bomba de la Pili es un pastel de masa frita, relleno de crema pastelera y cubierto con azúcar, que se ha convertido en un emblema local. No hay escaparate que no la luzca con orgullo ni visitante que no sucumba a su promesa golosa. Más allá de su sencillez visual, es un dulce que concentra técnica, historia y autenticidad.

Llevan endulzando la vida desde 1951 y Parada, sin mencionarla directamente, probablemente piensa en ella cada vez que habla de sus pasteles navideños imprescindibles.

Más allá de Ponferrada: tres dulces leoneses para una mesa navideña con identidad

Si la 'Bomba de la Pili' ocupa un lugar privilegiado en la tradición de José Manuel Parada, no es la única joya repostera que León ofrece para las fiestas. La provincia atesora un patrimonio dulce que, más allá del polvorón y el turrón, puede elevar cualquier sobremesa navideña.

En Boñar, los legendarios Nicanores —un delicado hojaldre con mantequilla y azúcar glas—nacen en 1880 de la mano de Nicanor Rodríguez González y hoy siguen elaborándose con la misma receta y moldes estrellados en el obrador familiar, ahora bajo la dirección de su tataranieto Guillermo Alonso.

En La Bañeza, los codiciados Imperiales de Confitería Imperiales Alonso, activos desde 1887, ofrecen un bocado denso y elegante a base de almendra, azúcar y huevos, cercano al turrón blando, ideal para acompañar el café tras una cena festiva.

Y en Astorga, los célebres hojaldres glaseados —conocidos popularmente como "mielitos"— destacan por su brillo almibarado, su textura crujiente y su sabor envolvente, convertidos en emblemas indiscutibles de la repostería maragata. Su origen se remonta a los años 60, cuando la ya desaparecida empresa Dulces La Confianza tuvo la brillante idea de bañar en almíbar unas planchas de hojaldre laminado, creando así una delicia que pronto fue imitada por las principales confiterías de la ciudad. La clave de su éxito está en esa cobertura dulce y brillante, elaborada con jalea de manzana, glucosa y azúcar, que los hace irresistibles. Hoy, casas como Hojaldres Alonso, Confitería Velasco, El Arriero Maragato, Dulma o Flor y Nata siguen manteniendo viva esta tradición, con variantes que van desde el clásico almíbar hasta coberturas de cacao, disponibles tanto en tiendas físicas como online. Eso sí, cuidado con las imitaciones: para saborear auténticos hojaldres de Astorga, hay que asegurarse de que estén elaborados en la ciudad y cuenten con registro sanitario de la provincia de León.