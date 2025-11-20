Catástrofe en la pasarela: Miss Universo se paraliza tras la "caída del siglo" de Miss Jamaica

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La emoción y el brillo de la noche final de Miss Universo se vieron bruscamente interrumpidos por un dramático accidente que conmocionó al público y a los millones de espectadores. Gabrielle Henry, la carismática representante de Jamaica, tuvo que ser evacuada de la pasarela en camilla tras sufrir una aparatosa caída durante el segmento de desfile.

El incidente ocurrió mientras Miss Jamaica desfilaba con su traje de noche. Testigos describen que, al girar cerca del borde de la pasarela principal, Gabrielle Henry pareció tropezar con la larga cola de su vestido, cayendo de forma descontrolada.

El silencio se apoderó del auditorio mientras el personal de seguridad y los paramédicos subían rápidamente al escenario. La retransmisión oficial, en un intento por ser discreta, enfocó rápidamente a las concursantes restantes, aunque la preocupación era palpable en sus rostros.

Según fuentes internas de la organización, la caída fue de tal magnitud que la concursante no puedo reincorporarse por sí misma. Tras unos minutos de evacuación médica en el escenario, se tomó la decisión oficial de retirarla del concurso. Gabrielle Henry fue evacuada en camilla y trasladada de inmediato a un centro médico para recibir atención especializada.

"Fue terrible. Escuchamos un fuerte golpe y luego solo silencio. Verla inmóvil en el suelo fue un shock para todos. La preocupación por su salud eclipsó la competencia por completo", comentó un asistente al evento.

Hasta el momento del cierre de esta edición, no se han ofrecido comunicados oficiales sobre la gravedad de las lesiones de Gabrielle Henry. La organización de Miss Universo ha emitido una breve declaración deseando una pronta recuperación a la concursante y asegurando que su equipo médico le está brindando el mejor cuidado posible.

A pesar del impactante suceso, la gala continuó, aunque con un ambiente visiblemente más sobrio. El foco se mantuvo en la competición, pero el recuerdo de la dramática escena protagonizada por Miss Jamaica ensombreció parte de la celebración.

La comunidad Miss Universo y los seguidores de la belleza jamaicana esperan ansiosos noticias sobre la salud de Gabrielle Henry, cuya valentía en la pasarela terminó en un desenlace inesperado.