Bombazo en La Revuelta: Alejandro Sanz se desentiende de la guerra de TV: "Ya os podéis matar"
El cantante abandona su rol de "pacificador" tras su fallida mediación entre David Broncano y Pablo Motos
La visita de Alejandro Sanz al programa La Revuelta de David Broncano dejó, además de la promoción de su nuevo disco ¿Y ahora qué+?, un momento de sinceridad cómica que se ha vuelto viral. El artista español más internacional ha decidido retirarse de la "guerra" abierta entre el presentador de RTVE y su "rival" de Antena 3, Pablo Motos.
Sanz recordó su intento anterior de tender puentes entre ambos, una misión que confesó le había dejado "con un vacío dentro" al resultar completamente inútil.
"Mejor que me dedique a lo mío. Ya os podéis matar, ya podéis hacer lo que queráis", sentenció el cantante con una sonrisa, tirando la toalla ante la atenta mirada de Broncano.
El ambiente se calentó de risas cuando, en medio de la charla, Sanz cometió un divertido lapsus al dirigirse a Broncano como "Querido Pablo", una referencia ineludible a Motos. Broncano bromeó al instante: "No te vuelvas a meter en ese jardín, Alejandro", reafirmando que la rivalidad sigue siendo un tema recurrente en la televisión.
Además de este divertido "ultimátum" a los presentadores, Sanz habló sobre:
Su Nuevo Álbum: Presentó ¿Y ahora qué+?, una continuación de su trabajo anterior y una reflexión sobre el equilibrio personal.
Vida y Felicidad: El artista confesó haber encontrado por fin un equilibrio entre su intensa carrera y su vida privada, reconociendo que no había sido completamente feliz hasta lograrlo.
La entrevista se caracterizó por la gran química entre Broncano y Sanz, quien incluso bromeó con el presentador sobre sus famosas preguntas sobre dinero y vida sexual, aconsejándole que "dejara de hacer ese tipo de preguntas a los invitados" si quería tener una carrera más larga.
El mensaje es claro: si hay que buscar un mediador entre Motos y Broncano, que no le llamen a Alejandro Sanz.