México lo vuelve a hacer: Fátima Bosch conquista Miss Universo 2025 con un poderoso mensaje

La representante de Tabasco se convierte en la cuarta mexicana en llevarse la codiciada corona, superando la polémica y alzándose con la victoria en Tailandia

EFE

Publicado por
Redacción
León

Creado:

Actualizado:

La noche de la belleza mundial coronó a una nueva reina: Fátima Bosch, la representante de México, se alzó con el título de Miss Universo 2025 en la edición número 74 del certamen celebrado en Tailandia.

Bosch, de 25 años y licenciada en Diseño de Moda, se convierte en la cuarta mexicana en conseguir esta hazaña, sucediendo a sus compatriotas Lupita Jones, Ximena Navarrete y Andrea Meza. La victoria llegó tras una intensa competencia que reunió a 120 candidatas de todo el mundo.

El momento decisivo llegó con la ronda de preguntas, donde Bosch brilló al hablar de los desafíos de ser mujer en 2025 y cómo usaría el título para crear un ambiente seguro. Su mensaje final al jurado fue un canto a la autoestima:

"Como Miss Universo les diría que crean en el poder de su autenticidad. Crean en ustedes mismas porque sus sueños importan, su corazón importa. Y nunca permitan que nadie las haga dudar de ustedes y de su valor. Porque valen mucho. Son poderosas y su voz merece ser escuchada".

Su deslumbrante porte, con un vestido de gala rojo que se ha convertido en el "color de la suerte" para las reinas mexicanas, y su firmeza en el discurso la catapultaron a la victoria, dejando a Miss Tailandia como primera finalista.

El logro de Fátima Bosch es especialmente significativo. La joven, originaria de Villahermosa, Tabasco, ha hablado abiertamente sobre su diagnóstico de dislexia y Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH), convirtiendo su plataforma en una herramienta para inspirar a otros. Su trabajo social incluye voluntariado en proyectos de acompañamiento a niños con cáncer y la promoción de la moda sostenible.

A pesar de que el anuncio de su victoria generó reacciones mixtas en el público presente en Tailandia, la emoción en México fue innegable. Bosch ha demostrado que la belleza y el compromiso social pueden ir de la mano, asegurando que usará su voz para impulsar cambios reales en el mundo.

EFE

Fatima Bosch miss universo

