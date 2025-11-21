Fin a casi 30 años: Mediaset despide fulminantemente a Alessandro Lequio de la televisión

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Tras casi tres décadas siendo una de las caras más veteranas y polémicas de la televisión, Alessandro Lequio ha sido despedido de forma fulminante por Mediaset España. La decisión pone fin a la estrecha colaboración del conde italiano, que hasta el pasado miércoles era tertuliano en el magacín matinal Vamos a ver.

La decisión, que ha conmocionado al panorama televisivo, se produce después de que el grupo audiovisual y la productora Unicorn Content (responsable de programas como Vamos a ver y TardeAR) analizaran nueva documentación judicial aportada por la exmujer de Lequio, la modelo Antonia Dell'Atte.

El despido se desencadena tras una serie de declaraciones de Dell'Atte a la prensa en las que reitera los supuestos episodios de violencia machista que sufrió durante su matrimonio con Lequio a finales de los años 80 y principios de los 90.

Aunque la denuncia inicial de 1991 fue retirada, Dell'Atte ha aportado un auto judicial de 2004 donde un juez desestimó una demanda de calumnias interpuesta por Lequio contra ella. La exmodelo ha defendido que dicho auto respaldaba la veracidad de su testimonio.

La noticia ha generado una oleada de reacciones, siendo la más contundente la de la propia Antonia Dell'Atte, quien celebró públicamente la decisión en televisión, calificándola de una "victoria de la verdad" y una "victoria de todas las mujeres".

Por su parte, ni Alessandro Lequio ni su actual programa, Vamos a ver, se han pronunciado sobre el despido. La ausencia del colaborador en la mesa de debate del matinal el día posterior a la noticia se hizo evidente, y el programa optó por el silencio total sobre su salida.

Este movimiento de Mediaset refuerza la política de "tolerancia cero" contra la violencia machista en la televisión, una línea que la cadena ha endurecido en los últimos años.