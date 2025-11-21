Buenafuente se retira por circunstancias médicas
RTVE ha asegurado que, a pesar del descanso temporal, sí presentará las campanadas
Andreu Buenafuente se toma un descanso. Según anunció hoy RTVE, se ve obligado a hacer un "parón temporal" en su trabajo en televisión por "exceso de carga de trabajo". Su salud es lo que ha pesado en esta decisión, ya que, dijo, la toma por "prescripción médica". La retirada temporal del célebre humorista fue comunicada por el ente público de radio y televisión a través de un comunicado publicado en la plataforma X (antes Twitter), que también estaba firmado por el propio presentador. A pesar de este periodo de descanso, seguirá siendo el presentador, junto a su pareja Silvia Abril, del programa de las Campanadas de RTVE de este fin de año. De esta forma, el artista catalán dejará de presentar temporalmente su programa 'Futuros imperfectos', un espacio de humor que TVE emitía cada jueves por la noche y en el que protagonizaba un monólogo sobre los últimos temas de actualidad. "Tengo que parar un poco para recuperarme y volver con la energía que se merece todo lo que hago. Gracias por la comprensión, el apoyo y el cariño". manifestó a través del citado comunicado.
Con seis premios ondas, además del Premio Nacional de Televisión 2020, suma más de tres décadas de trayectoria marcada por la innovación en los formatos de entretenimiento. Además de conducir 'Futuro imperfecto', en la actualidad, también codirige y copresenta 'Nadie sabe nada' junto a Berto Romero y protagoniza 'El tenoriu' en el Teatre Coliseum de Barcelona.