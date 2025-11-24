De hermanos de gira a enemigos públicos: la acusación de Ayax contra Fernando Costa

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La escena del rap español se ha convertido en el escenario de una de las disputas más amargas y personales de los últimos años. Lo que antes era una hermandad sobre las tarimas ha estallado en una guerra abierta en las redes sociales, con el dúo Ayax y Prok y el artista Fernando Costa como protagonistas. El punto más álgido de esta contienda ha sido una acusación que ha sacudido los cimientos de la industria: "Pagaste para que esa chica retirara su denuncia del juzgado".

La grieta de la amistad entre estos artistas comenzó a hacerse visible en un contexto muy delicado: las múltiples acusaciones de agresión sexual y abuso que han circulado en el espacio público contra los gemelos Ayax y Prok en los últimos meses.

Fernando Costa, quien mantuvo una estrecha relación profesional y personal con ellos durante años, se vio obligado a opinar. En declaraciones públicas, intentó mantener la prudencia, afirmando que si las acusaciones eran ciertas, la justicia debía actuar. No obstante, esta postura de cautela fue interpretada por Ayax no como apoyo, sino como una traición, o al menos, una falta de lealtad esperada.

La respuesta de Ayax no se hizo esperar, aunque gran parte de sus publicaciones se realizaron de forma efímera en redes sociales. El rapero lanzó mensajes cargados de ira y despecho contra Fernando Costa, reclamando una supuesta deuda moral y profesional.

El ataque subió de tono rápidamente, con Ayax lanzando frases como: "Tu hijo es mi nieto porque yo soy tu padre", en una clara y dañina referencia a la vida personal de Costa, demostrando que la disputa había trascendido lo meramente profesional.

Es en medio de este beef cargado de ataques personales y rencores donde se dispara la acusación más grave de todas, presuntamente procedente del lado de Ayax: "Pagaste para que esa chica retirara su denuncia del juzgado."

Esta frase apunta directamente a un supuesto acto de corrupción o manipulación legal por parte de Fernando Costa, sugiriendo que habría utilizado dinero para silenciar una querella en su contra. De ser cierta, se trataría de una imputación de extrema gravedad que iría más allá de un simple enfrentamiento lírico.

Hasta la fecha, la batalla ha quedado confinada principalmente a las redes sociales, y ninguna de las acusaciones más graves ha sido confirmada o probada en un tribunal. Fernando Costa, por su parte, respondió al beef con dureza, recriminando a Ayax el ataque a su familia y asegurando que cualquier deuda de haber sido telonero de sus giras ya había sido saldada con creces por "todas las locuras que he aguantado durante años".

El episodio deja en evidencia la profunda fractura en una de las amistades más visibles del panorama del rap nacional y coloca a ambos artistas bajo un intenso escrutinio público, donde las batallas de freestyle han sido reemplazadas por la dura realidad de las acusaciones cruzadas.