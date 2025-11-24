De Hollywood a Foncebadón: Shirley MacLaine y su viaje espiritual que puso a León en el mapa

Publicado por María Martínez Peña Creado: Actualizado:

La actriz Shirley MacLaine, una de las figuras más icónicas y vanguardistas de Hollywood, ganadora del Óscar y conocida por su profunda curiosidad por lo espiritual y esotérico, estableció un vínculo inesperado e imborrable con la provincia de León. Este vínculo no se forjó en un set de rodaje, sino a través de su experiencia en la ruta de peregrinación más famosa del mundo: el Camino de Santiago.

En 1994, MacLaine publicó el libro "El Camino: Un viaje de ida y vuelta" (The Camino: A Journey of the Spirit), un best-seller que documentaba su propia peregrinación a Santiago de Compostela. Este libro fue un fenómeno editorial que, según muchos expertos en turismo, supuso un impulso internacional fundamental para popularizar el Camino, especialmente entre el público estadounidense.

La obra no solo relata el esfuerzo físico, sino también las revelaciones místicas que experimentó la actriz, haciendo de la ruta una metáfora de la búsqueda personal.

La provincia de León aparece en el relato de MacLaine como un tramo crucial y, a menudo, el más exigente, tanto física como espiritualmente.

Astorga, el Inicio del Cambio: La actriz detalla su paso por Astorga, ciudad de confluencia y punto de referencia histórico, donde sintió por primera vez la profundidad del patrimonio y la historia del Camino.

Foncebadón y la Cruz de Ferro: El punto geográfico más significativo en el relato de MacLaine en León es el ascenso a los Montes de León y la llegada a la Cruz de Ferro. En este lugar, donde los peregrinos tradicionalmente dejan una piedra traída de su lugar de origen, MacLaine experimenta una de sus revelaciones más intensas. El paso por la aldea de Foncebadón (entonces una aldea casi abandonada y hoy un punto de vida gracias al Camino) se describe como un lugar de intensa energía.

El Bierzo y la Naturaleza: MacLaine capta la transición paisajística de la meseta leonesa a la riqueza verde de El Bierzo, viendo esta comarca como un espacio de curación y conexión con la naturaleza.

En esencia, Shirley MacLaine no solo caminó por León; convirtió el tramo leonés del Camino de Santiago en una etapa obligatoria para el buscador espiritual contemporáneo, asegurando que la provincia siga siendo, a día de hoy, un punto de encuentro entre el paisaje castellano-leonés y las estrellas de Hollywood.