Alba Flores desvela en La Revuelta el íntimo ritual que hizo al cumplir la edad de su padre

Alba Flores, en la tercera temporada de la serie de la cadena Fox Vis a vis.

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La actriz Alba Flores fue la invitada estrella anoche en el programa 'La Revuelta' de David Broncano, donde acudió para presentar 'Flores para Antonio', el documental sobre la vida de su padre, el cantautor Antonio Flores.

La parte más emotiva y reseñable de la entrevista llegó cuando la protagonista de La Casa de Papel compartió un ritual personal y profundamente simbólico que realizó al cumplir los 33 años, la edad exacta a la que falleció su padre.

Alba Flores confesó que, al alcanzar la edad de la muerte de su padre, sintió la necesidad de "pedir permiso para vivir más" que él. Explicó que hizo algo muy sencillo, pero cargado de significado: compartió una tarta Sacher con su familia y les pidió que soplaran las velas juntas para que la acompañaran en ese simbólico paso.

La realización del documental, y en particular la composición de una canción para el mismo, le sirvió para superar un "bloqueo" que arrastraba desde niña respecto a la música y el legado de su padre. Afirmó sentirse ahora "libre" y en una especie de "adolescencia musical", dispuesta a probar cosas nuevas en este campo.

La actriz, conocida por su activismo, también tuvo tiempo para una reflexión social, señalando que, inevitablemente, "todo el mundo es un poco machista y un poco racista".

En un momento más ligero, Alba entregó a David Broncano un emotivo regalo familiar relacionado con su padre, un gesto que consiguió emocionar al presentador.

El documental 'Flores para Antonio' es, en palabras de Alba, un proyecto de "conversaciones pendientes" que ha servido como un proceso de duelo y sanación para toda la familia Flores, devolviendo al público la historia íntima del artista.