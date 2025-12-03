De la gloria de Wimbledon a las rejas: el testimonio del tenista Boris Becker en La Revuelta

El extenista alemán Boris Becker durante una rueda de prensa este domingo en el Palacio de Cibeles con motivo de los Premios Laureus. EFE/Rodrigo Jiménez

l extenista alemán Boris Becker visitó el late night show de David Broncano, "La Revuelta", y su testimonio sobre su paso por la prisión se convirtió en el punto álgido y más relevante de su intervención. Becker, quien fue condenado a dos años y medio de cárcel en 2022 por delitos financieros, presentó su libro de memorias, "Inside", y no escatimó detalles sobre la dureza del sistema penitenciario británico.

El triple campeón de Wimbledon relató con seriedad cómo fue su experiencia al ser encarcelado en una prisión a solo 1.5 millas de las legendarias pistas donde tocó la gloria.

El aspecto que más impactó de su relato fue la falta de distinción entre reclusos. Becker, condenado por un "crimen de cuello blanco", compartió celda y patio con los presos más peligrosos del país.

Sin Distinción: "El sistema penitenciario del Reino Unido es muy duro. Históricamente no hace falta hacer mucho para que te encarcelen. Por eso, esas cárceles están saturadas y no distinguen entre crimen blanco, asesinos y pedófilos. Ahí están todos juntos y entonces eso es peligroso", aseguró el extenista.

Aislamiento y Pérdidas: Confesó la sensación de soledad y la drástica pérdida de amistades. "Perdí el 95% de mis amigos. Nadie quería saber de mí... Quieres encontrar una manera de sobrevivir y evitar compartir demasiada información", explicó sobre la que calificó como la peor etapa de su vida.

Además de la impactante narración sobre la cárcel y las amenazas que sufrió, Becker destacó que la razón principal para escribir su libro es ofrecer su propia versión de los hechos. "Muchos cuentan cosas sobre mí y antes que escuchar mentiras, prefiero mi verdad", afirmó.

El extenista alemán concluyó con una nota más positiva, asegurando que ahora se siente feliz y está convencido de que nunca volverá a pasar por una situación así, en gran parte gracias a su actual esposa, con la que se casó en septiembre de 2024 y a quien atribuye haberle "salvado la vida".