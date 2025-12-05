Las mejores fotos de Alfonso Ussía, periodista y escrito fallecido este viernes

Publicado por Agencias Creado: Actualizado:

El escritor y periodista madrileño Alfonso Ussía, que fue candidato a la presidencia del Real Madrid en 1991, ha fallecido en Ruiloba (Cantabria) a los 77 años, según ha informado El Debate, el medio el que publicó sus últimos artículos periodísticos.

Columnista irreverente y autor de más de cuarenta libros, Ussía (Madrid, 1948) comenzó su carrera literaria escribiendo poesía satírica y pronto empezó a publicar en destacados periódicos y revistas, como ABC, Diario 16, La Razón, Época, El cocodrilo y El Debate, desde donde abordó durante décadas multitud de temas sociales bajo el prisma de un humor incisivo.

Una de sus últimas apariciones públicas tuvo lugar en agosto pasado cuando recogió, en su casa en Ruiloba (Cantabria), el Premio de Cultura 2025 de la Comunidad de Madrid, que le entregó la presidenta Isabel Díaz Ayuso.

Además de columnista prolífico, Ussía publicó más de 40 libros como 'Coplas, canciones y sonetos para antes de una guerra', 'Fustazos y caricias', 'Cosas que pasan', 'El temblor diario' o la serie 'Memorias del marqués de Sotoancho'.

Nieto del dramaturgo Pedro Muñoz Seca, entre sus reconocimientos figuran los premios González Ruano y Mariano de Cavia de Periodismo, el Jaime de Foxá de Literatura, la Pluma de Plata del Club de la Escritura, la Gran Cruz de la Orden del 2 de Mayo o la Medalla de Oro de Madrid.

Ussía, declarado seguidor madridista, fue candidato a la presidencia del club blanco en 1991 con Ramón Mendoza como rival, ganador este de los comicios por una diferencia de 4.500 votos.

El Real Madrid y su presidente Florentino Pérez, han emitido un comunicado en el que "lamentan profundamente" el fallecimiento de "un gran madridista y una figura relevante del periodismo español" y expresa "sus condolencias y su cariño a sus familiares y a todos sus seres queridos".