De la pasarela al bombo: Heidi Klum vuelve a ser la mano inocente del sorteo del Mundial 2026

La FIFA ha tirado la casa por la ventana para la celebración del sorteo final de la Copa Mundial de 2026, el primero que se jugará en tres países anfitriones (Estados Unidos, México y Canadá) y que contará con 48 selecciones. Y para dar el pistoletazo de salida, ha elegido una pareja de presentadores de alto voltaje: la estrella de las pasarelas y la televisión Heidi Klum y el reconocido comediante y actor Kevin Hart.

La modelo alemana, conocida por su papel de jueza en programas como America's Got Talent y Project Runway, ha generado un gran revuelo al confirmar su participación, demostrando que su influencia va mucho más allá del mundo de la moda.

Lo que muchos desconocen es que esta no será la primera incursión de Klum en el mundo del fútbol a nivel mundial. La propia modelo ha manifestado su entusiasmo por este regreso:

"Es extraordinario volver a presentar el sorteo después de haberlo hecho hace 20 años en mi país", ha comentado Klum, haciendo referencia a su participación en el sorteo del Mundial de Alemania 2006.

Su elección subraya la intención de la FIFA de fusionar el glamour de Hollywood con el fervor deportivo, buscando una audiencia global mucho más amplia de cara al mega evento de 2026.

Klum y Hart serán los presentadores principales de la ceremonia, que se celebra en el emblemático Centro Kennedy de Washington D. C. Pero no estarán solos. La gala contará con una impresionante lista de celebridades y leyendas del deporte:

Copresentador: El actor y productor Danny Ramírez se unirá a Klum y Hart en el escenario.

Actuaciones Musicales: El sorteo estará amenizado por grandes figuras como el tenor Andrea Bocelli, el icónico grupo Village People, el cantante Robbie Williams y la artista Nicole Scherzinger.

Leyendas Deportivas: Estrellas de otros deportes, como la leyenda de la NFL Tom Brady y el exbaloncestista Shaquille O’Neal, también participarán en el evento.

De esta forma, Heidi Klum se convierte, una vez más, en la inesperada protagonista que definirá el destino de los grupos de la Copa del Mundo, combinando su carisma televisivo con la seriedad de un sorteo que paraliza al planeta.