Las celebridades que han asistido al sorteo del Mundial 2026, en fotos

La FIFA celebrará el sorteo del Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá este viernes en la ciudad de Washington, con 4 bombos, 48 selecciones -más que nunca- y con el presidente estadounidense, Donald Trump, como invitado especial.
EFE
Famosos en el sorteo del Mundial 2026
EFE
Famosos en el sorteo del Mundial 2026
EFE
Famosos en el sorteo del Mundial 2026
EFE
Famosos en el sorteo del Mundial 2026
EFE
Famosos en el sorteo del Mundial 2026
EFE
Famosos en el sorteo del Mundial 2026
EFE
Famosos en el sorteo del Mundial 2026
EFE
Famosos en el sorteo del Mundial 2026
EFE
Famosos en el sorteo del Mundial 2026
EFE
Famosos en el sorteo del Mundial 2026
EFE
Famosos en el sorteo del Mundial 2026
EFE
Famosos en el sorteo del Mundial 2026
EFE
Famosos en el sorteo del Mundial 2026
EFE
Famosos en el sorteo del Mundial 2026
EFE
Famosos en el sorteo del Mundial 2026
EFE
Famosos en el sorteo del Mundial 2026
EFE
Famosos en el sorteo del Mundial 2026
EFE
Famosos en el sorteo del Mundial 2026
EFE
Famosos en el sorteo del Mundial 2026
EFE
Famosos en el sorteo del Mundial 2026