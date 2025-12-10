Los cuatro embarazos más esperados de la 'jet set'

Publicado por Colpisa Creado: Actualizado:

La recta final de este 2025 se está llenando de buenas noticias con varias parejas de famosos anunciando embarazo. La revista '¡Hola!' desvela que el piloto de Fórmula 1 Fernando Alonso está esperando su primer hijo con Melissa Jiménez, que tiene otros tres de su anterior matrimonio con el futbolista Marc Bartra: Gala, Abril y Max.

Siempre discretos, el embarazo ha sido confirmado a la revista '¡Hola!' por el entorno de la pareja después de los intensos rumores de las pasadas semanas. La ausencia de Melissa en las últimas citas de Fórmula 1 hizo que arreciaran las especulaciones."Quiere aparcar temporalmente el frenético ritmo de los circuitos, sobre todo ahora, que está en el último trimestre", comentan las personas consultadas por la publicación.

La pareja está muy contenta con la llegada del bebé, que se espera para el próximo mes de marzo. En 2024, Fernando ya reconoció públicamente su deseo de ser padre: "No tengo hijos, algo que quiero tener como objetivo personal en los próximos años, en no demasiados, ojalá". Un sueño que cumplirá en breve.

Pero son Ana Boyer y Fernando Verdasco quienes ocupan esta semana la portada de la revista, donde cuentan que están esperando su cuarto hijo. Después de Miguel, Mateo y Martín, les haría "ilusión" que fuese una niña, aunque lo importante es que tenga salud: "Si son cuatro chicos, nosotros felices, mientras estén sanos, que es lo más importante", dice la pequeña de los Preysler.

La primera en saberlo, después de los entusiasmados papás, la abuela materna, Isabel Preysler, está encantada con la buena nueva. "Lo que más le gusta del mundo es pasar tiempo con sus nietos, así que estará encantada de tener otro más", señala Ana. Antes, la familia dará la bienvenida a otro nuevo miembro, el hijo que esperan Enrique Iglesias y Anna Kournikova, también el cuarto.

En la misma portada, una ventana anuncia que Más allá de nuestras fronteras, esta misma semana la actriz Rebel Wilson y la diseñadora Ramona Agruma han anunciado que están esperando su segundo hijo.

"La noticia más feliz en nuestra familia. ¡Pronto seremos 4! El bebé número 2 está en camino", publicó Ramona en sus redes sociales. La pareja tuvo a su primera hija en noviembre de 2022 por gestación subrogada. Ahora, es Ramona quien está embarazada de dos o tres semanas, según el test de embarazo que han mostrado en Instagram.