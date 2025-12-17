Abraham Mateo deja en shock a Pablo Motos con su espectacular transformación física

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Abraham Mateo visitó anoche el plató de El Hormiguero para presentar su último trabajo, pero lo que realmente acaparó todas las miradas fue el increíble cambio físico que el artista ha experimentado en los últimos meses. Con una imagen mucho más madura y una musculatura notablemente trabajada, el gaditano confesó que el deporte se ha convertido en una pieza fundamental de su rutina diaria para aguantar el ritmo exigente de sus giras mundiales. Pablo Motos no pudo ocultar su asombro ante la disciplina del cantante, quien bromeó sobre cómo ha pasado de ser aquel niño de "Señorita" a un hombre que se toma muy en serio su preparación atlética.

Más allá de su estética, el joven artista desveló algunos de los secretos mejor guardados de su proceso creativo en el estudio que tiene instalado en su propia casa. Abraham explicó que su faceta como productor es la que más satisfacciones le está dando actualmente, permitiéndole colaborar con grandes estrellas internacionales desde la comodidad de su hogar. Durante la charla, destacó la importancia de mantener la humildad y los pies en la tierra, agradeciendo a su familia el apoyo incondicional que le han brindado desde que saltó a la fama siendo apenas un niño, evitando así las trampas habituales del éxito temprano.

La noche alcanzó su punto álgido cuando el cantante demostró su versatilidad vocal y su capacidad para improvisar, dejando claro que su talento sigue evolucionando a pasos agigantados. Entre risas y anécdotas sobre sus fans más entregados, Abraham Mateo reafirmó su posición como uno de los artistas españoles con mayor proyección internacional del momento. Su paso por el programa no solo sirvió para promocionar su música, sino para mostrar a un artista renovado, consciente de su trayectoria y con una ambición renovada que promete dar mucho que hablar en los próximos meses.