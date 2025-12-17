Jorge Navalpotro, el joven empresario que ha conquistado el corazón de Victoria Federica

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Victoria Federica vuelve a ser la gran protagonista de la crónica social tras salir a la luz su incipiente romance con Jorge Navalpotro, un joven empresario que parece encajar a la perfección en el exclusivo círculo de la hija de la Infanta Elena. La noticia, que ha cobrado fuerza en las últimas horas, sitúa a la 'influencer' real en un momento de gran ilusión sentimental después de varios meses de soltería. Navalpotro no es un desconocido en los ambientes más selectos de la capital; a sus 24 años, este madrileño de casi dos metros de estatura combina un pasado como deportista de élite con una prometedora carrera en la gestión del ocio nocturno más emblemático de Madrid.

Hijo de una familia de gran calado empresarial, Jorge está estrechamente vinculado a la mítica sala La Riviera, propiedad de su familia y epicentro de los conciertos y fiestas más importantes de la ciudad. Su imponente presencia física, forjada durante años en las canchas de baloncesto del Real Canoe y en su etapa formativa en Florida, Estados Unidos, ha sido uno de los detalles que más ha llamado la atención de los seguidores de la nieta del Rey Emérito. Quienes conocen a la pareja aseguran que la conexión fue inmediata y que llevan aproximadamente dos meses compartiendo planes discretos, cenas en Pozuelo de Alarcón —donde él reside— y constantes intercambios de mensajes cargados de complicidad en las redes sociales.

Aunque Victoria Federica ha intentado mantener esta relación alejada de los focos, los comentarios públicos en sus perfiles de Instagram han terminado por confirmar lo que era un secreto a voces entre su grupo de amigos. Navalpotro parece representar la estabilidad y el carisma que la joven buscaba, alejándose del perfil de otros romances fugaces que se le han atribuido recientemente. Con este nuevo noviazgo, la sobrina de Felipe VI no solo reafirma su gusto por los hombres emprendedores y vinculados al mundo de los negocios, sino que inicia una etapa vital marcada por la madurez y una renovada alegría que ya es imposible de ocultar ante las cámaras.