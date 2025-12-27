Perry Bamonte, guitarrista de la banda británica The Cure, fallece a los 65 años

Publicado por Agencias Creado: Actualizado:

Perry Bamonte, músico de la banda británica The Cure, falleció este viernes a los 65 años de edad, según informó la banda a través de un comunicado en su sitio web oficial.

"Con enorme tristeza confirmamos el fallecimiento de nuestro gran amigo y compañero de banda Perry Bamonte, quien falleció tras una breve enfermedad en su casa durante las fiestas de Navidad", señala la publicación.

El multiinstrumentista nació en Londres en 1960 que comenzó su carrera musical como bajista a los 19 años sumándose con el baterista Paul Langwith al dúo de guitarras de The Plan, que integraban Robert Marlow y Vince Clarke (futuro miembro de Depeche Mode, Yazoo y Erasure).

Antes de incorporarse oficialmente a The Cure, Bamonte fue asistente personal y técnico de guitarra de Robert Smith, cantante y líder, durante la gira de 1984.

Descrito por el grupo como "tranquilo, intenso, intuitivo, constante y enormemente creativo", Bamonte fue integrante esencial de The Cure desde 1990 cuando ingresó de lleno a la agrupación después de colaborar entre los años 1984 y 1989.

Bamonte participó en los álbumes Wish, Wild Mood Swings, Bloodflowers, Acoustic Hits y The Cure donde grabó la guitarra, el bajo de seis cuerdas y el teclado. Además se presentó en más de 400 conciertos con la banda durante 14 años.

Aunque dejó la banda en 2005 para dedicarse a la ilustración y a la pesca con mosca, regresó previo a la incorporación del grupo al Salón de la Fama del Rock & Roll en 2019. Finalmente volvió en 2022 para la gira mundial Shows of a Lost World.

"Nuestros pensamientos y condolencias están con toda su familia, le echaremos mucho de menos", concluye el mensaje de la banda.