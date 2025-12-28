Bertín Osborne: de la polémica paternidad a un nuevo amor 42 años más joven que él

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Bertín Osborne cierra uno de los capítulos más agridulces de su biografía personal para dar paso a una etapa de renovada ilusión que ha dejado a todos boquiabiertos. Tras un año marcado por la intensa presión mediática y el proceso de reconocimiento de paternidad del hijo de Gabriela Guillén, el presentador parece haber encontrado la calma, o más bien el entusiasmo, en los brazos de una joven que le ha devuelto la vitalidad de su juventud.

La noticia ha saltado a la luz en el programa Fiesta de Telecinco, donde el colaborador Luis Rollán ha detallado que Osborne está profundamente enamorado de una mujer llamada Sofía. Según la información difundida, se trata de una joven de entre 28 y 29 años de edad, de una impactante belleza gracias a su ascendencia mixta entre brasileña y holandesa. Los testigos de su entorno más cercano en El Rocío aseguran que Osborne se muestra radiante y que la diferencia de edad no ha sido un impedimento para que esta relación se consolide con fuerza en los últimos meses.

Este romance llega en un momento de gran contraste con su realidad familiar, ya que Gabriela Guillén ha denunciado recientemente que, a pesar de haber asumido legalmente la paternidad de su hijo David, el artista aún no ha cumplido con sus obligaciones económicas relativas a la manutención. Mientras el conflicto financiero con la madre de su último hijo sigue latente, Bertín ha optado por presentar a Sofía formalmente ante su círculo de amigos íntimos, incluyendo apariciones conjuntas en eventos sociales de relevancia como la reciente fiesta de invierno organizada por el empresario El Turronero.

Quienes han coincidido con la pareja describen a un Bertín Osborne totalmente transformado y "como si tuviese 20 años". Lejos de ocultar su situación sentimental, el madrileño se muestra cariñoso y volcado con Sofía, confirmando que ella es su gran apoyo para terminar este convulso 2025. La joven, descrita como simpática y de ojos verdes, se ha convertido en el secreto a voces de una de las figuras más icónicas de la televisión española, abriendo un nuevo horizonte sentimental en la vida del artista a sus 71 años.