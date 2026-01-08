Muere Siro Ougo, músico y actor gallego, a los 24 años

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El panorama artístico nacional lamenta la pérdida de Siro Ouro, actor y músico que ha fallecido a los 24 años de edad. Su agencia de representación ha sido la encargada de confirmar el deceso, ocurrido el pasado 1 de enero, recordando al joven como un creador de una sensibilidad extraordinaria y un compromiso inquebrantable con el arte. A pesar de la enfermedad que atravesaba, Siro nunca dejó de crear, manteniendo hasta el último momento una honestidad creativa que definió toda su carrera profesional.

Natural de Ferrol, su paso por las artes escénicas estuvo estrechamente ligado a la prestigiosa compañía La Tristura, con la que participó en montajes tan significativos como Materia prima y Future lovers. Su talento frente a la cámara también le permitió formar parte de proyectos audiovisuales de gran relevancia, incluyendo la película Somos Reyes y una participación en la aclamada serie La Mesías, dirigida por Los Javis, consolidándose como una de las figuras jóvenes más interesantes de la interpretación actual.

En el ámbito musical, Siro desarrolló un universo propio bajo el nombre de Gold Sirope. Su agencia ha destacado que su última canción, lanzada hace apenas unas semanas, queda ahora como un testamento emocional de incalculable valor, reflejando la búsqueda constante de belleza y expresión que marcó su vida. Este proyecto musical era el reflejo de una mente inquieta que no entendía de fronteras entre disciplinas, fundiendo su voz y su presencia escénica en una propuesta única.

El fallecimiento ha generado una profunda ola de afecto hacia su familia, especialmente hacia su padre, el también actor Dani Ouro. Este ha querido honrar la memoria de su hijo a través de una emotiva despedida en sus redes sociales, donde compartió una imagen de ambos que simboliza el fuerte vínculo que los unía. La comunidad artística se despide así de un joven que, en su corta pero intensa trayectoria, demostró que el arte es, ante todo, un ejercicio de verdad y valentía.

«Hoy se ha ido mi hijo Siro, falleció de noche sin sufrir a los 24 años. Llevaba años luchando con una enfermedad rastera, mezquina y cruel a la que finalmente sucumbió. «Hoy se ha ido mi hijo Siro, falleció de noche sin sufrir a los 24 años. Llevaba años luchando con una enfermedad rastera, mezquina y cruel a la que finalmente sucumbió. Esta madrugada se tomó las uvas en casa de su abuela y se retiró a su habitación. Lo último que le dije y lo último que escuché de él fue “te quiero”. Descansa en paz mi niño ahí donde estás nadie puede hacerte daño. Te amaré siempre», escribió.