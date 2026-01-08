El actor leonés Imanol Arias conquista Netflix con 'Innato': la segunda serie más vista en enero

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El actor Imanol Arias ha vuelto a demostrar por qué es una de las figuras más sólidas y respetadas de la interpretación en España tras el arrollador éxito de su nueva serie, Innato. La producción, que se estrenó en Netflix hace apenas unas semanas, ha logrado escalar rápidamente posiciones hasta consolidarse como la segunda serie más vista en el catálogo nacional. Este logro sitúa al intérprete leonés de nuevo en el centro de la conversación cultural, dejando atrás su icónico papel de Antonio Alcántara para sumergirse en un registro mucho más oscuro, denso y perturbador que ha cautivado a la audiencia.

+1

En esta ficción, Imanol Arias se pone en la piel de Félix Garay, un complejo personaje apodado por la prensa como el "asesino del gasoil", quien recupera la libertad tras cumplir una condena de 25 años en prisión. El actor despliega una interpretación contenida y magnética, interpretando a un hombre cuya mera presencia física activa todas las alarmas morales del espectador. La crítica ha elogiado la capacidad de Arias para transmitir amenaza y vulnerabilidad al mismo tiempo, demostrando una madurez interpretativa que se aleja de cualquier trabajo anterior y que sostiene gran parte del peso dramático de la trama.

+1

La historia de Innato gira en torno a la relación de Félix con su hija Sara, interpretada por Elena Anaya, y explora si el mal es algo que se puede heredar o si somos capaces de romper con nuestro pasado más sombrío. El éxito de la serie estos días no solo se debe a su ritmo adictivo de thriller, sino al morbo y la fascinación que genera ver al actor de Riaño en un papel de villano atormentado. Su actuación ha sido calificada como "hoscamente imponente", logrando que el público no pueda apartar la mirada de la pantalla en cada una de sus apariciones.

Este fenómeno en Netflix confirma que la carrera de Imanol Arias vive una segunda juventud dorada, sabiendo adaptarse a los nuevos formatos de las plataformas de streaming sin perder la esencia que lo convirtió en un referente. Con Innato rozando el primer puesto de lo más visto en España, el actor leonés reafirma su estatus de estrella indiscutible, demostrando que su talento para el suspense es tan innato como el título de la serie que hoy lidera las listas de reproducción en miles de hogares españoles.