Las fotos de la alfombra roja en los Globos de Oro

'Una batalla tras otra', la película dirigida por Paul Thomas Anderson y protagonizada por Leonardo DiCaprio, fue la gran triunfadora en la 83ª edición de los Globos de Oro, con cuatro galardones. 'Hamnet', reconocida como mejor película dramática, y la brasileña 'El agente secreto', que dejó sin el Globo de Oro a mejor película de habla no inglesa a 'Sirat', también brillaron en los galardones cada año concede la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA) y que también premian a lo mejor de la televisión con 'Adolescencia' como gran vencedora con cuatro galardones seguida de 'The Studio', y 'The Pitt'.

