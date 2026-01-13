La reina Sofía aplaza su agenda en Canarias por un empeoramiento de la salud de su hermana, Irene de Grecia

Publicado por EP Creado: Actualizado:

La Reina Sofía ha aplazado los actos de agenda que tenía previstos esta semana para poder acompañar a su hermana, la princesa Irene, que ha sufrido una recaída en su estado de salud, según han indicado fuentes de Zarzuela a Europa Press.

La madre de Felipe VI iba a recibir este miércoles en Las Palmas de Gran Canaria el 'Premio Gorila 2024' en reconocimiento a su compromiso con la conservación de la biodiversidad mientras que el jueves iba a ser investida doctora honoris causa por la Universidad de las Palmas de Gran Canaria.

La princesa Irene, de 85 años y que reside en Zarzuela junto a la Reina Sofía, presenta desde hace tiempo un delicado estado de salud que la ha llevado a abandonar la vida pública desde el pasado mes de noviembre.

Un empeoramiento en los últimos días ha llevado a Doña Sofía a aplazar los actos que tenía previstos, que serán agendados más adelante, para poder acompañarla y estar con ella, han explicado las fuentes.