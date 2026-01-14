El actor leonés, Imanol Arias, sorprende y anuncia que se casa por cuarta vez a los 69 años
Arias se mostró profundamente ilusionado con esta nueva etapa vital, destacando que el enlace responde a un deseo de estabilidad y acompañamiento mutuo
El reconocido actor leonés Imanol Arias ha vuelto a pasar por el altar a sus 69 años. En una entrevista exclusiva concedida a El Diario Vasco, el protagonista de "Cuéntame cómo pasó" ha revelado que contrajo matrimonio hace apenas unos días con la abogada argentina Nélida Grajales. Tras un tiempo de discreta relación, la pareja ha decidido formalizar su unión en una ceremonia privada, marcando así el cuarto matrimonio para el intérprete leonés.
Arias se mostró profundamente ilusionado con esta nueva etapa vital, destacando que el enlace responde a un deseo de estabilidad y acompañamiento mutuo. «Hemos decidido que vamos a cuidarnos y a estar juntos lo que nos queda», confesó el actor, subrayando la importancia de la complicidad y el apoyo que ha encontrado en Grajales. Esta unión llega en un momento de madurez para el artista, quien parece haber encontrado en la abogada el refugio perfecto para disfrutar de su presente.