Elisa Vigil a Sarah Santaolalla: "Simples son tus fotos enseñando los cocos con el escote hasta aquí"

El programa En boca de todos, presentado por Nacho Abad, ha vivido uno de sus momentos más tensos este jueves. La diputada de la Asamblea de Madrid por el PP, Elisa Vigil, y la periodista y analista política Sarah Santaolalla, se han enzarzado en una agria discusión que ha terminado con duras acusaciones de machismo y reproches por el comportamiento de los cargos públicos.

El origen del conflicto: De Venezuela a las redes sociales

La mecha se encendió cuando Santaolalla criticó la política exterior de los populares, afirmando que, pese a sus exigencias de libertad en Venezuela, el partido se ha "doblegado ante un poderoso como Trump". Vigil no tardó en calificar el análisis de la periodista como "simplista".

La respuesta de Santaolalla, haciendo alusión a un vídeo viral de la diputada bailando contra el comunismo al estilo de Carlos Baute, desató la tormenta: "Pues como tus bailes", replicó la analista.

Visiblemente molesta, Elisa Vigil contraatacó con una alusión directa al físico y la vestimenta de la periodista:

"Sarah, para simple tus fotos enseñando los cocos con el escote hasta aquí".

Este comentario provocó la indignación inmediata de Santaolalla, quien no dio crédito a las palabras de la diputada madrileña. "Pero, ¿qué dices? ¿Cómo va a ser tan machista? ¿Tengo que aguantar que un cargo público nos diga a las mujeres cómo vestirnos en el año 2026?", estalló la tertuliana.

La periodista continuó con un alegato muy contundente, vinculando este tipo de discursos con la violencia que sufren las mujeres:

Libertad individual: "Las mujeres podemos ir vestidas como nos salga de las partes de abajo y de arriba".

Responsabilidad pública: "No estamos dispuestas a que nos niegue y nos mande a la cocina... Guárdese esas palabritas. Vaya machistada acaba de soltar esta choni".

El enfrentamiento ha generado un gran revuelo en redes sociales, donde se debate sobre los límites de la crítica política y la responsabilidad de los representantes públicos en el respeto a la libertad de las mujeres.