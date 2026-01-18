La verdad nunca contada sobre La Oreja de Van Gogh: Amaia Montero rechazó cantar a dúo con Leire Martínez

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Aunque Leire Martínez ya triunfa en solitario y se está posicionando como una de las cantantes más prometedoras de España, su salida de La Oreja de Van Gogh sigue dando que hablar.

La ruptura con la banda fue una de las polémicas más comentadas, especialmente por las formas en las que se dieron la salida de la vocalista.

Según cuenta 'LOC de El Mundo', su vuelta a los escenarios de la mano de Karol G el 22 de junio de 2024 fue el detonante de la ruptura. En aquel concierto, la cantante latinoamericana subió a Amaia Montero para cantar 'Rosas' en el estadio Santiago Bernabéu. En aquel momento, el público enloqueció, ya que la salud mental había apartado a la vasca por un tiempo largo de la vida pública. La gran ovación llevó a los integrantes de La Oreja de Van Gogh (Xabier San Martín, Álvaro Fuertes, Haritz Garde y Pablo Benegas) a retomar el grupo junto a ella para determinados conciertos por el 30 aniversario del grupo.

Leire Martínez, quien fue vocalista de la banda durante 17 años, propuso ir más allá con la idea y propuso cantar juntas para representar "el pasado y presente del grupo". Sin embargo, fue la propia Amaia quien se negó en rotundo, apoyada por el resto de integrantes de La Oreja. Esto motivó la salida de Leire más adelante que culminó con un comunicado unilateral a través de su perfil en las redes sociales el 14 de octubre para anunciar la salida de Leire. Aunque la excantante del grupo no había sido informada previamente, la decisión estaba tomada y próximamente Amaia Montero volvería a convertirse en la vocalista (por segunda vez) de La Oreja de Van Gogh.