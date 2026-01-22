Quién es Oliver Laxe, el director de Sirat, película nominada a los Oscars

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El cineasta Óliver Laxe se ha consolidado como una de las figuras más relevantes del panorama internacional tras la nominación de su película 'Sirât' al Óscar como Mejor Película Internacional. Nacido en París en 1982 e hijo de emigrantes gallegos, Laxe vivió en Francia hasta los seis años, momento en el que su familia regresó a Galicia. Su formación académica comenzó en La Coruña y continuó en Barcelona, donde estudió cine en la Universidad Pompeu Fabra, completando posteriormente su formación en Londres antes de trasladarse a Marruecos, país que ha sido fundamental en el desarrollo de su lenguaje visual y narrativo.

A lo largo de su trayectoria, Laxe ha logrado un hito histórico al ser premiado en el prestigioso Festival de Cannes con todas sus películas estrenadas hasta la fecha. Su debut en el largometraje se produjo con Todos vós sodes capitáns (2010), que recibió el premio FIPRESCI de la Crítica Internacional. Posteriormente, su obra Mimosas (2016) se alzó con el Gran Premio de la Semana de la Crítica, y en 2019, su aclamada cinta O que arde (Lo que arde) obtuvo el Premio del Jurado en la sección Un Certain Regard, consolidando su estilo contemplativo y su capacidad para capturar la esencia de los paisajes y la espiritualidad.

Con la reciente nominación al Óscar por 'Sirât', Laxe alcanza la cima de su reconocimiento internacional. La película, rodada en el desierto del Sahara y coproducida por El Deseo, ya fue galardonada con el Premio del Jurado en la sección oficial de Cannes 2025. La crítica ha destacado su valentía técnica y narrativa al explorar temas como la paternidad y la búsqueda de sentido en entornos desérticos y culturales complejos. Actualmente, el director reside en la aldea de Vilela, en la provincia de Lugo, desde donde continúa desarrollando su labor artística vinculada estrechamente a sus raíces gallegas.