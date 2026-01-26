"No es por ser artista, es por ser gitana": Alba Flores denuncia el estigma persistente en 'Lo de Évole'

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La nueva entrega de Lo de Évole ha servido como escenario para una profunda reflexión sobre el racismo estructural y el peso de la herencia familiar. En una charla compartida con su prima Elena Furiase, la actriz Alba Flores ha diseccionado cómo la exposición mediática no las protege del odio en redes sociales ni de los prejuicios que, en su caso, están directamente ligados a su origen étnico. A pesar de pertenecer a una de las estirpes artísticas más respetadas de España, Flores asegura que la discriminación sigue presente en los rincones más cotidianos de su vida.

Uno de los momentos más reveladores de la entrevista se produjo cuando la actriz relató una anécdota personal ocurrida tras mudarse de vivienda. Según explicó, su propio portero le confesó, el último día de su estancia, el alivio de la comunidad por su buen comportamiento. El vecindario temía que, por su condición de gitana, convirtiera el edificio en un escenario de fiestas constantes y conflictos. Ante el intento de Elena Furiase de atribuir estos prejuicios a su profesión de artista, la protagonista de Flores para Antonio fue tajante al señalar que compañeras de gremio no gitanas no enfrentan ese tipo de sospechas preventivas.

La conversación también puso el foco en la responsabilidad colectiva sobre el uso del lenguaje. Alba Flores instó a quienes no sufren discriminación a revisar sus palabras, advirtiendo que el lenguaje no es neutro, sino que construye pensamiento y realidades. Para la actriz, existe una labor pendiente de información y sensibilidad para evitar que el habla cotidiana siga siendo una herramienta de estigmatización hacia las minorías.

El propio presentador, Jordi Évole, se sometió al escrutinio de la actriz al preguntar si él mismo había incurrido en errores durante la entrevista. Flores, con un tono didáctico y cercano, aprovechó para señalar términos como "patriarcas" o "clanes", habitualmente utilizados por los medios para referirse a las familias gitanas. La actriz aclaró que estas palabras suelen llevar una carga asociada a la marginalidad o la criminalidad que no existe cuando se habla de otras familias, reivindicando la normalidad de llamar, simplemente, "familia" a la suya.