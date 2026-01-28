"Me siento más español que australiano": Chris Hemsworth lo confiesa en El Hormiguero

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Anoche, el plató de 'El Hormiguero' se transformó en un escenario de Hollywood con la visita de Chris Hemsworth. El actor australiano, que acudió para promocionar su más reciente proyecto cinematográfico, demostró una vez más por qué es uno de los invitados más queridos del programa. Desde el primer segundo, Hemsworth derrochó carisma y una cercanía que rompió cualquier barrera idiomática, bromeando constantemente sobre su estrecha relación con España gracias a su familia.

Durante la charla con Pablo Motos, el momento más relevante giró en torno a su evolución personal y profesional tras los recientes descubrimientos sobre su salud. Hemsworth compartió reflexiones profundas sobre cómo ha aprendido a priorizar su tiempo y a disfrutar de la vida fuera de los focos de las grandes superproducciones. Sin embargo, no todo fue seriedad, ya que el actor confesó entre risas que su dominio del español sigue siendo su gran asignatura pendiente, a pesar de los esfuerzos constantes de Elsa Pataky por corregirle cada vez que intenta pronunciar una frase.

La parte más cómica de la velada llegó con los retos habituales de Trancas y Barrancas, donde el intérprete de Thor tuvo que enfrentarse a situaciones surrealistas que pusieron a prueba su sentido del humor. Uno de los instantes más divertidos ocurrió cuando intentó replicar expresiones típicas españolas que usa en casa, provocando las carcajadas del público al admitir que muchas veces no sabe si lo que dice es un cumplido o un insulto. Su capacidad para reírse de sí mismo y su disposición para participar en cada juego demostraron que, más allá del físico imponente, su mayor fuerte es la humildad.

La noche cerró por todo lo alto con una espectacular sección de ciencia que dejó al actor boquiabierto, literalmente pegado a su asiento mientras observaba los experimentos de Marron. Hemsworth se despidió prometiendo volver pronto y dejando claro que su vínculo con nuestro país es inquebrantable. Fue una entrevista que mezcló la promoción de su carrera con momentos de auténtica complicidad, recordando a la audiencia por qué el australiano sigue siendo el "vengador" favorito de la televisión española.