Pérez-Reverte y el joven Premio Nadal rompen relaciones: «El sectarismo de David Uclés es un síntoma siniestro»

La esfera cultural española se ha visto sacudida esta semana por un agrio enfrentamiento entre el veterano académico Arturo Pérez-Reverte y el joven escritor David Uclés. El conflicto se originó a raíz de la XI edición de las jornadas literarias Letras en Sevilla, tituladas originalmente «¿La guerra que todos perdimos?». El evento, coordinado por Pérez-Reverte y el periodista Jesús Vigorra, pretendía debatir sobre la Guerra Civil desde una perspectiva de pérdida común, pero terminó saltando por los aires antes de su inauguración.

Arturo Pérez-Reverte es una de las figuras más consolidadas de las letras hispanas, conocido por su estilo directo y su defensa de una visión histórica alejada de maniqueísmos políticos. Por su parte, David Uclés es un autor emergente que ha ganado gran notoriedad recientemente tras ser galardonado con el Premio Nadal 2026 por su novela La ciudad de las luces muertas, una obra que precisamente aborda el conflicto civil español desde el realismo mágico y una profunda sensibilidad social.

La chispa de la polémica saltó cuando Uclés anunció públicamente su renuncia a participar en el foro sevillano. El escritor jiennense justificó su decisión alegando motivos de «honestidad» y fidelidad a sus principios, al descubrir que en el cartel de ponentes figuraban nombres como el expresidente José María Aznar e Iván Espinosa de los Monteros, cofundador de Vox. Para Uclés, compartir espacio con figuras que, a su juicio, han vulnerado derechos fundamentales o defienden «antivalores» resultaba incompatible con su ética personal y profesional.

La respuesta de Pérez-Reverte no se hizo esperar y fue de una dureza extrema. A través de un comunicado conjunto con Vigorra, el autor de El capitán Alatriste tachó la actitud de Uclés de «sectarismo e ignorancia», acusándolo de una «imperdonable descortesía» por romper un compromiso previo. Según los organizadores, el joven autor conocía de antemano el plantel de invitados y su retirada de última hora respondía a una supuesta estrategia de agitación política más que a una cuestión de principios.

El cruce de declaraciones escaló rápidamente en redes sociales y medios de comunicación, convirtiéndose en un debate sobre la libertad de expresión y la denominada «cultura de la cancelación». Mientras que Pérez-Reverte defiende la necesidad de dialogar con todas las partes para entender la historia, Uclés sostiene que hay límites morales que no deben cruzarse en aras del debate. Finalmente, la tensión alcanzó tal punto que la Fundación Cajasol anunció el aplazamiento de las jornadas, citando razones de seguridad ante las amenazas de boicot y manifestaciones violentas por parte de colectivos de ultraizquierda.