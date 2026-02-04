"Si el paracaídas se abre girado, tienes dos segundos para morir": el escalofriante retrato del salto B.A.S.E. en El Hormiguero

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La noche del martes en 'El Hormiguero' se tiñó de adrenalina y una honestidad brutal con la visita de Carlos Cuevas, Miguel Bernardeau y Miguel Ángel Silvestre. Los actores acudieron al programa de Pablo Motos para presentar su último proyecto cinematográfico, 'La Fiera', que se estrena en cines este próximo 6 de febrero. La película narra la trayectoria de los pioneros del salto B.A.S.E. con traje de alas en España, una disciplina que el propio Silvestre no dudó en calificar como una de las experiencias más extremas y psicológicamente agotadoras a las que se ha enfrentado el ser humano.

Durante la entrevista, el foco se alejó del glamour del cine para centrarse en la cruda realidad de un deporte donde el margen de error es prácticamente inexistente. Los protagonistas explicaron que, a diferencia del paracaidismo convencional desde un avión, el salto B.A.S.E. se realiza desde objetos fijos a altitudes mucho menores, lo que reduce el tiempo de reacción a niveles agónicos. Miguel Ángel Silvestre enfatizó que la tensión antes de saltar es tan física como mental, describiendo una lucha interna donde el instinto de supervivencia grita contra la voluntad de lanzarse al vacío.

Uno de los momentos más tensos de la charla surgió al analizar los riesgos específicos del traje de alas. Los actores detallaron cómo cualquier turbulencia o un mal movimiento en la salida puede provocar un giro inesperado que impida la apertura correcta del paracaídas. En estas circunstancias, la proximidad de la pared de la montaña o del suelo convierte cualquier fallo técnico en una tragedia inevitable en cuestión de instantes. La fragilidad de la vida quedó patente cuando mencionaron que, en este deporte, el equipo es solo una parte de la ecuación, ya que la verdadera clave reside en mantener una calma gélida bajo una presión insoportable.

Finalmente, el equipo de 'La Fiera' quiso rendir homenaje a esos pioneros españoles que abrieron camino en una época con mucha menos tecnología que la actual. Carlos Cuevas destacó que la película no solo busca mostrar el espectáculo visual del vuelo, sino también entender la filosofía de quienes deciden vivir en ese límite constante. Con el estreno a la vuelta de la esquina, el mensaje quedó claro: 'La Fiera' es un tributo a la valentía, pero también un recordatorio de que jugar a ser pájaro conlleva aceptar que, en un mal segundo, el cielo puede cerrarse para siempre.