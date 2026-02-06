Cristina Pérez Galcenco, modelo e hija del exfutbolista Nacho Pérez, muere a los 21 años

Publicado por Agencias Creado: Actualizado:

La modelo Cristina Pérez Galcenco ha fallecido a los veintiún años por causas naturales en su vivienda situada en la provincia de Málaga, han confirmado a EFE fuentes de su entorno.

Pérez Galcenco, cuyo cuerpo sin vida fue encontrado este martes, era hija del exfutbolista del Sporting de Gijón Nacho Pérez, portero del club asturiano en la década de los 70 y debutante en primera división en la temporada 1975-1976, y de Tatiana Galcenco.

La modelo era asidua desde hace años de la Pasarela Campoamor que se celebra cada año en Oviedo y que supuso su inicio profesional, y ya había desfilado en la Fashion Week de Madrid, París o Milán, según recordaba este jueves el diario 'La Nueva España'