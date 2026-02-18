"Me daban ataques de ansiedad antes de venir": Paula Usero se sincera sobre la presión mediática en La Revuelta

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La actriz Paula Usero visitó ayer el plató de La Revuelta para promocionar su nuevo proyecto, pero lo que comenzó como una entrevista promocional estándar terminó convirtiéndose en una de las charlas más honestas y naturales de la temporada. Con una mezcla de vulnerabilidad y sentido del humor, la intérprete confesó a David Broncano que los días previos a su aparición en el programa estuvieron marcados por los nervios y la preocupación por el impacto de la entrevista, dejando claro que, a pesar de su consolidada carrera, la exposición pública sigue siendo un reto personal importante.

Durante la conversación, Usero no esquivó las ya clásicas preguntas del programa sobre dinero y relaciones sexuales, respondiendo con una transparencia que fue muy aplaudida por el público presente. Sin embargo, el momento más curioso de la noche se produjo cuando la actriz relató algunas anécdotas sobre su vida cotidiana y cómo intenta mantener los pies en la tierra mientras navega por una industria que a menudo es caótica. Su capacidad para pasar de la confesión más íntima a la broma rápida permitió que el ambiente se relajara, transformando su inicial ansiedad en una complicidad absoluta con el presentador.

Además de su faceta personal, Paula aprovechó el espacio para poner en valor el trabajo detrás de su última producción, destacando la importancia de contar historias que conecten de verdad con el espectador. La química con Broncano fluyó de tal manera que la actriz terminó participando en las dinámicas más surrealistas del programa, demostrando que detrás de esa timidez inicial se esconde una mujer con una gran capacidad de improvisación. El paso de Usero por el teatro de la Gran Vía no solo sirvió para conocer sus nuevos hitos profesionales, sino para mostrar la cara más humana y cercana de una de las actrices más queridas del panorama nacional actual.