Isabel Preysler defiende a Julio Iglesias de las acusaciones de agresión sexual

Isabel Preysler está de celebración: este miércoles 18 de febrero ha cumplido años. ¿Cuántos? Ese es uno de los misterios que ha querido aclarar en la entrevista en exclusiva concedida a su revista de cabecera en la que también ha defendido a Julio Iglesias de las graves acusaciones por presuntas agresiones sexuales a dos extrabajadoras. La reina de corazones estuvo casada con el cantante entre 1971 y 1978 y tuvieron tres hijos, Chabeli (54), Julio José (52) y Enrique (50). "Siempre he defendido a la mujer por encima de todo, pero, en esta ocasión, tengo que decir que conozco muy bien a Julio y es totalmente incapaz de cometer las cosas tan horribles de las que le están acusando de manera tan llena de maldad", expresa. Su preocupación es tal, que no duda en confesar a la revista '¡Hola!' que el regalo que más "ilusión" le haría "sería que se aclare cuanto antes la verdadera intención que hay detrás de las acusaciones contra Julio". "Sin ninguna duda", ha subrayado. "Me duele enormemente que, tanto él como sus hijos, estén sufriendo por una infamia que provoca daños irreparables en su reputación y, espero que no, en su salud", lamenta. A pesar de que llevan décadas separados, Isabel y Julio siempre han procurado mantener la mejor relación posible y prueba de ello es el cariño con el que Tamara Falcó (44), hija de Isabel Preysler y Carlos Falcó, marqués de Griñón, se refiere a él como "tío Julio". De hecho, no dudó en respaldarlo cuando el pasado 13 de enero salieron a la luz las denuncias de las extrabajadoras del cantante que la Fiscalía de la Audiencia Nacional archivó por falta de competencia. "Estoy de acuerdo con que no tiene buena pinta, sobre todo, porque ya sea verdad o no, hay un daño gigantesco reputacional ya hecho. Hay una investigación abierta, pero evidentemente para mí es tío Julio y después están mis hermanos, que es su padre. Esto, de cualquiera de las formas, es gravísimo y tristísimo. Estamos esperando a que la justicia llegue al final del asunto y que en la medida de lo posible salga ileso de todo esto", dijo en el programa 'El hormiguero' en el que es colaboradora habitual. Isabel, también hizo gala de la buena relación entre ambos en sus recientes memorias, 'Mi verdadera historia'. "Julio fue mi primer marido. A su lado viví momentos muy felices e inolvidables y salí, para siempre, de la adolescencia y la inmadurez. Ese amor, con el paso de los años, se ha ido transformando en admiración y cariño mutuo. Si algún día nos necesitamos, nos tendremos el uno al otro", escribió. Un cariño que Julio también demostró cuando Isabel se convirtió en el centro de todas las críticas tras su ruptura con el escritor Mario Vargas Llosa. "Es profundamente injusto cómo se están comportando con ella", manifestó el cantante.