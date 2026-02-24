Ikea retira del mercado esta lámpara de pared por riesgo de descarga eléctrica

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Ikea alerta a todos los clientes de que retira del mercado algunas unidades de la lámpara de pared Nymåne por riesgo de descarga eléctrica al quedar sin el aislamiento suficiente un cable tras un error de fabricación.

En concreto, el producto afectado es la lámpara de pared Nymåne doble, en color blanco, con el número de artículo 204.286.47. Ikea informa de que los números de sello de fecha (AASS) afectados van desde el número 2217 y hasta el 2550, con número de proveedor 23241.

Esta retirada no afecta a los productos con sellos de fecha inferiores a 2217, superiores a 2550 o que tengan otro número de proveedor. El sello de fecha y el número de proveedor se encuentran en pegatinas en la parte posterior del producto.

Ikea recomienda a los usuarios que desconecten las lámparas de pared antes de manipularlas y que en el caso de que tengan una de las afectadas por esta alerta, dejen de usarla de inmediato. Los clientes pueden devolver las lámparas afectadas en cualquier tienda Ikea para obtener el reembolso completo del dinero sin necesidad de presentar el ticket de compra.

Ikea se ha disculpado por los inconvenientes que pueda causar esta retirada y recuerda que su número gratuito de atención al cliente es el 900 40 09 22, para aquellas personas que puedan tener dudas o quieran realizar alguna consulta.