Juan Carlos I viajará a Sanxenxo por la primera regata del mes

Fotografía tomada el 09/11/2025, del rey emérito Juan Carlos. En su quinto año de "exilio" en Abu Dabi, el rey emérito ha estado muy presente en el debate público. Y rodeado de polémica en el año en el que España ha celebrado el 50 aniversario de la reinstauración de la monarquía sin su presencia en los actos institucionales, a los que no fue invitado.

El rey Juan Carlos tiene previsto participar a mediados de marzo en la primera regata de la clase 6M que organiza este año el Real Club Náutico de Sanxenxo (Pontevedra), donde, si puede volar desde Abu Dabi, volverá a encontrarse con la tripulación del Bribón y sus amigos deportistas de vela náutica.

La primera serie de la Liga Española de 6M será el Trofeo Xacobeo, y el emérito pretende acudir a esa cita, han confirmado fuentes próximas al exjefe del Estado este lunes.

El padre de Felipe VI se encuentra en Abu Dabi, y actualmente el espacio aéreo está cerrado por el conflicto en Oriente Medio tras la ofensiva iniciada el pasado fin de semana por Estados Unidos e Israel contra Irán, por lo que su primer viaje a Galicia este año dependerá de que puedan restablecerse los vuelos, una vez que el aeropuerto de origen esté operativo a principios de la próxima semana, cuando tiene previsto iniciar el viaje a España.

En Sanxenxo espera alojarse en la casa de su amigo Pedro Campos, presidente del Real Club Náutico, que organiza la competición programada para el fin de semana del 14 y 15 de marzo.

Será el primer viaje a España de Juan Carlos I después de la desclasificación oficial de documentos relativos a la intentona de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, según los cuales como jefe de Estado y máxima autoridad de las fuerzas armadas ordenó a las autoridades civiles y militares adoptar las medidas necesarias para mantener el orden constitucional.

La desclasificación de esos papeles ha reabierto el debate político sobre el posible regreso a España de Juan Carlos I, después de que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, defendiera que la publicación de los documentos “debe reconciliar a los españoles con quien paró el golpe de Estado” y expresara su deseo de que el rey emérito volviera al país.

El Gobierno ha insistido en que la decisión compete exclusivamente a Juan Carlos I y a la casa real y ha subrayado que nunca se le ha impedido la entrada en España.

Desde Zarzuela se ha reiterado que se trata de una determinación personal del emérito y se ha añadido que, en caso de optar por instalarse de nuevo en el país, debería recuperar la residencia fiscal en España para salvaguardar la imagen institucional de la Corona.