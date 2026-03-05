"Si no te hubiera escrito el libro un negro, no serías una embustera": Nacho Duato estalla contra Ana Rosa Quintana

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La resaca de los Premios Goya 2026 ha saltado del mundo del cine a la tertulia política y el enfrentamiento personal. El reconocido bailarín y coreógrafo Nacho Duato ha arremetido duramente contra Ana Rosa Quintana a través de sus redes sociales, calificándola de "farsante" y "embustera" tras el editorial que la periodista dedicó a la gala y a la postura política del Gobierno.El origen del conflicto:

Susan Sarandon y Pedro Sánchez

La polémica comenzó este lunes en El programa de Ana Rosa. La presentadora analizó la presencia de la actriz estadounidense Susan Sarandon, quien recibió el Goya Internacional 2026. Durante la ceremonia, Sarandon —conocida por su activismo— mostró públicamente su apoyo al presidente Pedro Sánchez, gesto que Quintana tachó de "chocante".La periodista criticó la falta de una postura que ella considera clara por parte del líder socialista respecto al conflicto internacional. "La guerra de la trinchera ideológica se libra más cómodamente vestido con esmoquin que reuniéndose con el gabinete de crisis de Moncloa cuando toca tomar decisiones", sentenció Quintana, lanzando además un dardo sobre la situación de las mujeres: "Si los Goya se hubieran celebrado en Irán, sobre la alfombra no habríamos visto transparencias, sino hiyabs negros".

La demoledora respuesta de Nacho Duato

Las palabras de la comunicadora no tardaron en encontrar réplica. Nacho Duato utilizó su perfil oficial de Instagram para lanzar un ataque frontal contra Quintana, rescatando polémicas del pasado de la presentadora. "Si a ti no te hubiese escrito el libro un negro, no serías una farsante, que es lo que eres", escribió el artista, haciendo referencia al escándalo de plagio de su primera novela.Pero Duato no se quedó ahí y subió el tono mencionando el caso de las escuchas del excomisario Villarejo: "Y si no hubieses hablado con Villarejo, tu marido quizá ya estaría en la cárcel".

Tensión en el panorama mediático

Este cruce de declaraciones evidencia la polarización que sigue rodeando a los grandes eventos culturales en España. Mientras Ana Rosa instaba al Gobierno a "decidir si estamos o no al lado de los aliados" frente al ataque unilateral de Estados Unidos e Israel contra Irán, Duato ha preferido centrar su crítica en la credibilidad personal y profesional de la periodista, convirtiendo el debate político en un enfrentamiento directo que ya es viral.