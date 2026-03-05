¿Quién es Gonzalo Hevia Baillères? El heredero mexicano y nuevo romance de Emma Watson

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La vida privada de Emma Watson siempre ha sido manejada con un celo profesional, pero en los últimos días el nombre de un joven mexicano ha roto el misterio. Se trata de Gonzalo Hevia Baillères, un empresario de perfil discreto pero de linaje imponente, quien ha sido captado en diversas ocasiones junto a la actriz y activista británica, confirmando así un romance que une a Hollywood con la élite empresarial de México.

Un heredero con visión propia

Gonzalo Hevia Baillères no es un desconocido en el mundo de las altas finanzas. Es miembro de la familia Baillères, fundadores de Grupo Bal, un conglomerado que incluye empresas icónicas como las tiendas departamentales El Palacio de Hierro, la minera Industrias Peñoles y la aseguradora GNP. A pesar de haber nacido en una de las cunas más acaudaladas de América Latina, Gonzalo ha buscado labrar su propio camino tecnológico.

Educación y emprendimiento

Formado en las instituciones más prestigiosas del mundo, incluyendo la Escuela Le Rosey en Suiza (conocida como "la escuela de los reyes"), Hevia Baillères ha enfocado su carrera en la innovación. Es el fundador y CEO de Lok, una startup enfocada en infraestructura logística y consultoría impulsada por inteligencia artificial. Su perfil combina el bagaje cultural europeo con un fuerte empuje por los negocios digitales, lo que parece haber resonado con los intereses intelectuales de Watson.

El encuentro de dos mundos

La pareja habría coincidido en círculos sociales internacionales donde la sostenibilidad y la tecnología son temas recurrentes. Fuentes cercanas aseguran que lo que comenzó como una amistad basada en intereses comunes —Emma es una ferviente defensora del medio ambiente y la ética en la moda— se transformó en una relación sólida. Aunque ambos prefieren mantener un perfil bajo, su reciente aparición pública ha dejado claro que el "heredero del hierro" y la "eterna Hermione" están escribiendo una nueva historia juntos.