Sarah Santaolalla presenta su renuncia al programa 'En boca de todos': "Me han llamado 'concubina' y 'falsa víctima'
"Nos vemos en la pantalla, pero en otras más dignas", ha concluido
La analista política Sarah Santaolalla ha publicado en sus redes su renuncia como participante en el programa 'En boca de todos' por "constantes" situaciones machistas.
"Después de muchas situaciones machistas, negacionistas e inhumanas, en este espacio me han acusado de ser 'concubina' hasta una 'falsa víctima' o de 'enseñar mis cocos', ha explicado.
"Creo que no puedo estar en un lugar donde se desprecia a las víctimas, se nos humilla y se defiende a los agresores", ha continuado.
"No puedo sentarme en una mesa en la que hay mentirosos profesionales, mercenarios de la información y gente pagada por el poder político y fingir que todos somos iguales. Es incompatible con todo lo que creo, defiendo y respeto. Por todo ello, se acabaron mis colaboraciones en ese programa de televisión, para que se acaben también las emboscadas".
"Gracias a Mediaset, a la cadena, a la productora y a la gente buena que hay detrás de las cámaras, al equipo de dirección y a los compañeros que sí han sabido estar a la altura. Y adiós, para siempre, a los que no. No puedo más, no tengo que aguantar más y no voy a blanquear más. Ninguna persona decente puede tolerar esto. Se llama dignidad y yo tengo mucha. Nos vemos en la pantalla, pero en otras más dignas", ha concluido.