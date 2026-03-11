Guerra abierta entre Aramís Fuster y su casero: acusaciones de extorsión e impagos de 15.000 euros

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La que fuera una de las figuras más mediáticas de la televisión española, Aramís Fuster, vuelve a situarse en el ojo del huracán tras denunciar públicamente una situación límite. Según la vidente, se encuentra viviendo en condiciones precarias en un inmueble alquilado, donde asegura carecer de luz y agua. Fuster ha señalado directamente a su arrendador, acusándolo de cortar los suministros y de proferir amenazas constantes contra su persona.

Sin embargo, el relato de la futuróloga ha chocado frontalmente con la versión del propietario, quien ha roto su silencio en el programa 'Y ahora Sonsoles' (Antena 3). El casero no solo ha negado las acusaciones, sino que ha dibujado un escenario de "inquiocupación". Según su testimonio, la deuda de la vidente asciende ya a 15.000 euros, afirmando que Fuster jamás ha llegado a pagar una mensualidad completa ni los gastos de servicios básicos desde que reside en la propiedad.

Una supuesta extorsión de 35.000 euros

El propietario ha ido más allá, calificando las quejas de Aramís como una estrategia de "autosabotaje" para captar la atención mediática. En sus declaraciones, acusó a la médium de intentar chantajearlo: «Nos está extorsionando; pide entre 30.000 y 35.000 euros a cambio de abandonar el inmueble», sentenció, subrayando que el caso ya está en manos de la justicia. Su prioridad actual, asegura, no es cobrar la deuda, sino que la inquilina desaloje la vivienda.

Por su parte, el entorno de la vidente mantiene la defensa. La periodista Lorena Vázquez informó que Fuster niega categóricamente los impagos y sostiene poseer capturas de transferencias bancarias que avalarían su versión. No obstante, colaboradores del programa como Isabel Rábago han mostrado sus dudas ante la gravedad de las pruebas presentadas por el arrendador, dejando la reputación de la "máxima autoridad" en una posición muy comprometida.