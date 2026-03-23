Isabel Pantoja dice adiós a Cantora, la finca que heredó de Paquirri

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Isabel Pantoja salió de Cantora en septiembre de 2025 para instalarse en Madrid, después de meses en los que se elucubró sobre una inminente mudanza que no terminaba de llegar. Su estancia en la capital fue fugaz, pero, aunque volvió a trasladarse, no regresó a su refugio gaditano sino que voló hasta las Islas Canarias, donde se reside actualmente y donde ha dicho definitivamente adiós a la finca de Medina Sidonia que heredó de Paquirri. Según adelantó Mónika Vergara, la propiedad ya tiene nuevo dueño, un particular libanés cuya identidad no ha trascendido, que habría pagado 1,2 millones de euros, lo que supone un respiro para las dificultades financieras de la tonadillera, asediada desde hace años por las deudas con Hacienda. "Cantora ya no pertenece a Isabel Pantoja", dijo la colaboradora de televisión, quien concretó que el multimillonario extranjero se interesó hace unos dos meses por el cortijo. Según la información que maneja Vergara, el nuevo propietario tiene previsto "poner una yeguada" en los terrenos de la emblemática finca. "Vamos a ver si eso finalmente es así", explicó ya que, "en ese campo le queda un año y medio o dos para finalizar ese contrato de arrendamiento". "Como necesitan la firma de Kiko para proceder a esa venta, lógicamente Isabel Pantoja tenía que llamar a Kiko. Todo esto ha llevado a suavizar la situación", añadió también la tertuliana. Fue hace cuatro décadas cuando Francisco Rivera 'Paquirri' adquirió la finca de Cantora, un cortijo de 500 hectáreas y 2.000 metros cuadrados construidos ubicada en el término municipal de Medina Sidonia, en Cádiz, a poco más de 20 kilómetros de su Barbate natal. Una explotación ganadera y agrícola con varias naves industriales, cuadras y piscina en la que el torero y su segunda esposa, Isabel Pantoja, pasaron momentos muy felices. Sin embargo, todo se truncó con la prematura muerte del diestro tras una trágica cogida en la plaza de toros de Pozoblanco (Córdoba) el 26 de septiembre de 1984, cuando su hijo menor, Kiko Rivera, tenía solo siete meses. Con los años y después de su paso por prisión por blanqueo de capitales, se convirtió en el refugio de la cantante en el que se fue aislando de todos sus conocidos hasta convertir Cantora casi en un búnker al que no tenían acceso ni sus hijos. En septiembre del año pasado ya se hablaba de la "absoluta ruina" de la tonadillera y en enero salió a la luz la salida a subasta de la finca, con una deuda acumulada de más de 2,2 millones de euros. Fue entonces cuando se oyó hablar por primera vez del misterioso libanés que finalmente se habría hecho con el cortijo aliviando en parte la delicada situación económica de Isabel.